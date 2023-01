Occupazione, tour del camper dell’agenzia regionale “Spazio Lavoro”: nuova tappa in provincia

Prosegue il tour del camper dell’agenzia regionale “Spazio Lavoro” anche nella provincia di Latina; la prossima tappa sarà ad Itri dove sosterà dal 9 al 12 gennaio in piazza Umberto I

Il mezzo itinerante è impegnato, infatti, in queste settimane in un’iniziativa volta a promuovere servizi personalizzati per cittadini e imprese quali l’orientamento, l’accompagnamento e il supporto nella ricerca di lavoro, l’avviamento di start up e l’incrocio fra domanda e offerta occupazionale.

A Itri l’appuntamento è per i giorni 9, 10, 11 e 12 gennaio, dalle 10:00 alle 13:00 e, nella sola giornata di martedì 10 gennaio, anche dalle 14:00 alle 15:30.

L’iniziativa, promossa dall’agenzia regionale “Spazio Lavoro”, con il patrocinio della Regione, del ministero del Lavoro e del Comune di Itri e il finanziamento dell’Unione Europea, si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, nello specifico, nel programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori).

Il sindaco di Itri Giovanni Agresti, il consigliere delegato alle Attività Produttive Antonio Ruggieri e l’assessore ai Servizi Sociali Mario Di Mattia invitano i cittadini e le imprese interessate ad aderire numerosi.