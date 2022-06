Deliveroo cresce ancora in provincia di Latina e nel Lazio, e conquista anche le località di mare

Deliveroo cresce ancora nella provincia di Latina e nel Lazio, e non solo. Sono 30 le nuove città con cui Deliveroo, con l’estate ormai alle porte, fa rotta verso il Mezzogiorno e in alcune delle principali città costiere, meta di vacanza per italiani e turisti stranieri. Nel territorio pontino l’espansione tocca in particolare le città di Cisterna e Fondi.

“Abbiamo già raggiunto tutte le principali città - commenta Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italy. - . Anche quest’anno confermiamo la nostra rinnovata attenzione per lo sviluppo del business food delivery nelle città di medie dimensioni. Con l’avvicinarsi dell’estate abbiamo pensato in particolare al sud e alle località balneari dove soggiorneranno vacanzieri italiani e di tutto il mondo”.

Nel 2020 e nel 2021 l’espansione di Deliveroo verso le località balneari ha incontrato l’apprezzamento dei tanti italiani che, durante l’estate, si sono trasferiti nelle città di vacanza, ma anche dei ristoratori che hanno innovato il loro business attraverso il aprendo al il delivery, intercettando le nuove abitudini degli utilizzatori di Deliveroo. “Il 2022 non sarà diverso - prosegue Sarzana - perchè il delivery è diventata una parte del nostro modo di vivere e di consumare a cui non vogliamo rinunciare e che porteremo con noi in vacanza, e qualche volta persino sotto l’ombrellone”

Per quanto riguarda le città bagnate dal mare raggiunte dal servizio a giugno, sarà possibile ordinare i piatti dei propri ristoranti preferiti attraverso la App a Catanzaro Lido in Calabria, a Capoterra in Sardegna, ad Alba Adriatica in Abruzzo, a Diano Marina, Chiavari, Sestri Levante e Santa Margherita Ligure in Liguria, a Bellaria-Igea Marina e Cesenatico in Emilia-Romagna, e a Rosignano Marittimo in Toscana. Le altre città del Sud dove la piattaforma leader dell’online food delivery attiverà il suo servizio sono Caltagirone in Sicilia, Ostuni, Carovigno, Francavilla Fontana, Oria e Corato in Puglia, Mercato San Severino, Fisciano e Baronissi in Campania. Ma l’espansione riguarderà a giugno anche città di altre regioni d’Italia del Centro-Nord: Gubbio in Umbria, Bra in Piemonte, Valsamoggia in Emilia-Romagna, Cisterna, Frascati, Fondi, Genzano di Roma e Albano Laziale nel Lazio, Cittadella in Veneto e Recanati nelle Marche.