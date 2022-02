Promozione del turismo, ecco la Dmo “Latium Experience”. Coletta: “Una grande occasione”

“Una grande occasione per il nostro territorio, con un coinvolgimento ampissimo di Comuni e di tante realtà imprenditoriali e associative”: con queste parole il sindaco di Latina Damiano Coletta ha definito la Dmo (Destination Management Organization) “Latium Experience” che è stata formalmente costituita ieri presso nel Comune del capoluogo pontino.

L’associazione mista pubblico-privato si pone come finalità la promozione e commercializzazione turistica del territorio con la collaborazione di 12 soggetti pubblici (oltre al Comune di Latina anche quelli di Aprilia, Colleferro, Guidonia, Maenza, Pomezia, Pontinia, Priverno, Prossedi, Sabaudia, San Felice Circeo e Ventotene e 38 privati).

La Dmo “Latium Expercience, rappresenta, ha aggiunto Coletta, “una opportunità per ripartire con soluzioni innovative che possano consentirci di destagionalizzare l'offerta turistica, conquistare nuovi flussi e nuovi target, aumentare arrivi e presenze. A Latina ci raccontiamo spesso che abbiamo tutto per essere meta turistica, ma che non riusciamo a diventarlo mai in maniera continuativa ed economicamente rilevante. Credo che questo sia il passo decisivo per tutti i territori coinvolti nel progetto. Per completare il nostro percorso, per fare turismo in maniera intelligente e sostenibile e favorire il benessere di tutti”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questa operazione - conclude poi il primo cittadino di Latina -, la Destination Manager del progetto Paola Cosimi, il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo, Sport Marco Turriziani e tutti gli uffici degli altri Comuni impegnati nel percorso. Un grazie particolare poi all'assessora al Turismo e alle Attività Produttive Simona Lepori che ha svolto un lavoro di raccordo eccezionale grazie al quale oggi stiamo tagliando un importante traguardo”.