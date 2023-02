“Favole di Gusto”: a Gaeta la rassegna che valorizza storia, tradizioni e sapori del territorio

Si chiama “Favole di Gusto” la nuova rassegna in programma per il periodo che va dal 4 al 26 marzo a Gaeta. Il Comune in queste settimane è al lavoro per la prima edizione della manifestazione che intende valorizzare l’intera filiera dell’enogastronomia locale tra storia, tradizioni e sapori del territorio.

La volontà dell’Amministrazione, viene spiegato in una nota, “è anche quella di trattare il tema del ‘gusto’ nella sua accezione più ampia, valorizzando quelle che sono state e tuttora sono le attività umane e i loro risultati simbolo di bellezza. L’evento consiste nella realizzazione di un percorso culturale enogastronomico con banchetti, casette di legno allestite nella storica via Indipendenza e piazzette adiacenti, il sabato e domenica dalle ore 17 alle ore 21. Il percorso sarà scenario dove commercianti e operatori faranno degustare i prodotti tipici del nostro territorio seguendo un disciplinare tecnico appositamente redatto e frutto di una ricerca storica locale. L’idea è anche quella di intrecciare le nostre tradizioni locali con quelle di altri territori per promuovere quell’integrazione culturale che Gaeta incarna da secoli”.

Per questo e al fine di provvedere a una corretta organizzazione dell’evento, l’Amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso pubblico con cui invita:

- i soggetti pubblici o privati, cittadini singoli o associati, interessati a dare il proprio contributo di conoscenza e di ricerca storico/scientifica a riguardo, di far pervenire entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso ogni evidenza documentale, fonte o ricerca attinente l’oggetto della manifestazione al seguente indirizzo mail: favoledigusto@comune.gaeta.lt.it L’atto di presentazione delle istanze vale come autorizzazione per l’Amministrazione a utilizzare il materiale trasmesso ai fini della manifestazione in oggetto.

- i soggetti interessati a partecipare al percorso culturale enogastronomico “Favole di Gusto” come espositore/somministratore dei prodotti inseriti all’interno del disciplinare appositamente redatto per l’evento, a far pervenire l’istanza di interesse alla partecipazione all’evento all’indirizzo mail favoledigusto@comune.gaeta.lt.it specificando le modalità con le quali si intende partecipare. Le istanze dovranno essere redatte secondo l’apposito modello di domanda, allegato al presente bando. Si comunica che i soggetti che presenteranno domanda saranno contattati da1l’Amministrazione per la definizione delle modalità di partecipazione all’evento.