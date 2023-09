Anche quest’anno Sermoneta si prepara a ospitare la Secolare Fiera di San Michele che per l’edizione 2023 è in programma da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre.

Come sempre la manifestazione si tiene nell’area espositiva di Mazzocchio, a ingresso gratuito; oltre due ettari di area espositiva, tra mostra mercato, prodotti tipici, enogastronomia, street food, aree dedicate al florovivaismo, vini e olii, esposizione di animali del territorio e tante iniziative parallele che arricchiranno il programma della rassegna, riconosciuta dalla Regione Lazio “di interesse storico”. Non mancheranno tutti i giorni gli spettacoli equestri, spettacoli serali, folklore e un’area ludica per i più piccoli, oltre che un'ampia offerta di aree ristoro dove degustare la tradizionale braciola: la fiera era infatti anticamente il punto di incontro degli allevatori lepini che a fine settembre venivano a Sermoneta ad acquistare o vendere bestiame.

La Secolare Fiera è organizzata interamente dall'amministrazione comunale di Sermoneta, con il coordinamento degli assessori all'agricoltura Bruno Bianconi e al commercio Mariangela Screti; visto il suo prestigio e la sua importanza, poi, ha ricevuto il patrocinio di Ministero delle Politiche agricole, Regione Lazio, Provincia di Latina, Camera di Commercio, Confcommercio Lazio Sud, Coldiretti e il contributo di Arsial.

Il via ufficiale della fiera è per il 28 settembre con il taglio del nastro e la visita degli studenti delle scuole di Sermoneta.

“Tutta l’amministrazione comunale è coinvolta nell’organizzazione di questo evento – spiega la sinadaca Giuseppina Giovannoli – perché la fiera rappresenta non solo una vetrina per le attività produttive locali, provinciali e regionali, ma anche una opportunità di svago e di incontro, oltre a favorire scambi commerciali e di indotto. Una fiera ricca di contenuti, che rappresenta anche una occasione di confronto sulle tematiche agricole del territorio”.

A tal proposito, sono previsti i convegni del 30 settembre con Coldiretti sull’emergenza Peronospora, e del 1° ottobre sulla irrigazione sostenibile e innovativa in agricoltura; in collaborazione con Capol si terranno il secondo concorso L’Olio delle colline a Sermoneta e le degustazioni di olii e zuppe locali; altro momento di approfondimento il 29 settembre con la DMO Via Francigena. Nutrito anche il programma della terza edizione di Libri in Fiera, con presentazioni di libri da parte degli autori.

Gli spettacoli serali, tutti con inizio alle 21 e organizzati in collaborazione con Officina degli Eventi, saranno aperti giovedì 28 settembre da una serata dedicata a Vasco Rossi, con la cover band Rock sotto assedio; si prosegue venerdì 30 settembre si balla con l’orchestra Mirko Casadei; sabato 30 settembre con Marcello Cirillo e la band diretta da Demo Morselli, infine domenica 1 ottobre con il concerto di Angelo Famao, cantante neomelodico tra i più apprezzati sulla scena nazionale.

Il programma completo della Fiera è sul sito www.comunedisermoneta.it