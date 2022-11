Mercato settimanale con orario prolungato per le festività natalizie

Orario prolungato in vista delle festività natalizie per il mercato settimanale di Fondi. L’iniziativa verrà infatti replicata dopo il successo dello scorso anno.

Le due date indicate sono quelle di domenica 11 e domenica 18 dicembre, come da richiesta pervenuta dall’Associazione Nazionale Ambulanti e come disposto con apposita ordinanza sindacale: nelle due giornate, quindi, le attività mercatali in via Mola di Santa Maria si svolgeranno per l’intera giornata dalle 7 alle 20. Per consentire ai commercianti che vorranno lasciare il piazzale al consueto orario, è prevista un’interruzione dalle 14 alle 15.

“Una buona opportunità per gli ambulanti – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – per gli acquirenti e anche per attrarre compratori e visitatori dai comuni limitrofi. Il mercato settimanale è da sempre ritenuto appetibile per fare acquisti con centinaia di persone che ogni domenica arrivano da due province e non solo. L’orario extralarge sarà un’occasione aggiuntiva per rimanere in città, pranzare in uno dei ristoranti del territorio o ammirare le luminarie”.