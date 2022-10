Le aziende guardano ai giovani: ecco il Job Meeting Aprilia

Aveva l’obiettivo di favorire l’incontro tra aziende che selezionano personale ed i giovani, le persone che valutano opportunità lavorative o ricercano un indirizzo professionale il Job Meeting Aprilia con la seconda edizione che si è svolta ieri presso il polo culturale ex Claudia sulla Pontina.

L’iniziativa, inaugurata dal sindaco Antonio Terra, è stata organizzata dal Consorzio Ciap dal marchio “Aprilia In Latium”, dal Comune e con la collaborazione con la Proloco di Aprilia e ha visto anche in questa edizione la partecipazione di molti giovani del territorio in cerca di occupazione.

Il meeting si rivolge, infatti, a laureati e laureandi, diplomati e futuri diplomati che vogliono affacciarsi al mondo del lavoro e a tutti coloro che cercano opportunità lavorative o vogliono orientare le proprie scelte future.

“Questa seconda edizione del Job Meeting dimostra tutta la vitalità del nostro territorio - ha commentato il primo cittadino all’apertura dei lavori -. Il comparto industriale, commerciale ed in generale quello produttivo, dopo aver resistito alla crisi generale a causa della Pandemia, ripartono guardando al futuro con ottimismo. Un evento come questo offre l’opportunità di mettere in connessione pezzi importanti della nostra società coinvolgendo diversi livelli professionali ed offrendo ai nostri ragazzi una grande opportunità. Come amministrazione siamo già dentro alle dinamiche del Pnrr. Abbiamo attratto finanziamenti per circa 50 milioni di euro che avranno ricadute importanti in termini di sviluppo, infrastrutture e livelli occupazionali. Ma questo non basta, nuovi progetti sono in cantiere con l’obiettivo di sostenere e rilanciare tutto il settore del lavoro e della formazione. Ci impegneremo, insieme alle aziende ed ai nostri giovani, per vincere le sfide del prossimo futuro”.