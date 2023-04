Pratiche Uma e ritardi, il Comune corre ai ripari: disposto il potenziamento del personale

“Vogliamo rassicurare tutti gli utenti dell’ufficio Uma (Utenti motori agricoli): i tempi di rilascio dei libretti per accedere alle agevolazioni per il gasolio non superano mai i 30 giorni dalla presentazione della domanda, che sono il limite entro il quale la legge prevede la consegna dei libretti. Ma proprio per far fronte alle giuste aspettative dell’utenza abbiamo disposto il potenziamento dell’Ufficio Uma con l’assegnazione temporanea di due risorse al fine di velocizzare l’iter delle pratiche”. Sono le rassicurazioni che arrivano dal commissario straordinario del Comune di Latina Carmine Valente, che spiega la situazione relativa alle pratiche Uma dopo le diverse sollecitazioni dell'Unione agricoltori.

L'amministrazione chiarisce che la carenza di personale dell'Ufficio Agricoltura-UMA presso il Suap del Comune di Latina, per effetto dell'inatteso trasferimento di due dipendenti ad altri enti, ha comportato un'iniziale difficoltà e il ritardo nel rilascio del libretti per l’autorizzazione carburante agricolo agevolato, che l'ufficio stesso ha cercato subito di tamponare con il trasferimento temporaneo di un dipendente esperto. Il canale telematico (attivato nel mese di febbraio), contribuisce ovviamente ad alleviare la carenza di personale, per effetto della protocollazione automatica, sia delle istanze sia del rilascio dei libretti Uma.

“Un ritorno al cartaceo è ingiustificato – spiega ancora Valente – non solo perché non coerente con la normativa in vigore, ma anche perché aggraverebbe ulteriormente la lavorazione delle pratiche”. La piattaforma telematica impresainungiorno.gov - obbligatoriaa norma di legge- non presenta criticità, perché di fatto, come sottolineano gli uffici, non sussiste alcuna difficoltà segnalata da parte delle Associazione di Categoria, né da parte di singoli agricoltori/utenti alla presentazione delle richieste autorizzative di carburante agricolo agevolato". Dall'inizio del 2023 intanto sono stati rilasciati circa 400 libretti Uma. Con riferimento alle tariffe relative ai diritti di istruttoria attuate dal Comune di Latina, risultano di fatto le più basse se rapportate a tutte le altre attività produttive gestite dal Suap (Commercio, artigianato, ecc.) e prevedono tre diversi range a seconda del quantitativo di carburante richiesto, partendo da 25 per richieste sino a 1000 Lt fino a 100 euro per quantitativi più elevati. “Dimezzeremo i tempi non solo con il potenziamento del personale interno – conclude Valente – ma anche tramite affidamenti di incarichi a consulenti esterni, di cui sono già state predisposte le procedure. È stato inoltre attivato un dialogo tra la dirigenza comunale e quella regionale del settore per una possibile collaborazione risolutiva delle problematiche di personale, risultando la materia dell'Uma di competenza regionale, delegata al Comune”.