Mostra Agricola Campoverde: tanti appuntamenti per ponte del 25 Aprile. Si replica il prossimo weekend

Dopo l’inaugurazione di sabato 22 aprile, proseguono senza sosta gli appuntamenti in questa prima parte della Mostra Agricola Campoverde che si chiude nel giorno della Festa della Liberazione per poi tornare nel fine settimana del Primo Maggio. Oggi è stata la giornata delle scuole e, nonostante il meteo inclemente e la chiusura per ponte di quasi tuteli istituti, decine di classi di studenti del territorio sono stati in visita con i propri insegnanti e i genitori per assistere ai laboratori del gusto dedicati al miele e al gelato artigianale, oltre che per ascoltare i consigli per una sana merenda, partecipare alla fattoria didattica e agli spettacoli dei butteri e del kinder circus, sempre accompagnati dai volontari Avis. Come ogni anno, infatti, la Mostra agricola ospita gratuitamente le scolaresche per far conoscere da vicino alle nuove generazioni le eccellenze del nostro territorio.

E domani la fiera nazionale dell’agricoltura di Aprilia proseguirà con tanti eventi che arricchiscono la visita tra gli oltre 350 stand tra mostra mercato, enogastronomia, florovivaismo, zootecnia e tecnologia applicata in agricoltura e soprattutto tanti eventi paralleli. Alle 12.30 appuntamento con il gelato gastronomico di Monsuè, il Laboratorio del gusto a cura dell’Associazione Italiana Gelatieri con la partecipazione del professor Giuseppe Nocca; alle 15,30 “E tu che olio sei?” a scuola di degustazione con il Capol, poi alle 18 “Vini, vitigni e produttori. Dal Mater Matuta al Radix: come un vino può raccontare un territorio”, un viaggio del gusto alla scoperta dell’azienda agricola Casale del Giglio.

Sempre domani alle 13.30 e alle 17 è in calendario la sfilata di spose Flower & Fruit Show by Serendipity con la flower designer Savina Tatti. Ancora, nell’area cinofila “Cani e padroni: vivere emozioni imparando ad amare ancor di più i vostri animali” a cura di Tobias Popovici, la dimostrazione di funzionamento di Trebbia “a fermo” e di Sgranasfogliatrice per mais d’epoca azionate anch’esse da trattori d’epoca, le prove di forza “old tractor pulling”, tiro della slitta con trattori d’epoca a cura dell’associazione Ala Littoria, gli spettacoli dei butteri delle Paludi Pontine, il “kinder circus” a cura di Daniel Berquiny.

La Mostra Agricola Campoverde riprende poi il 29, 30 aprile e 1 maggio nell’area fiere di Campoverde sulla Pontina.