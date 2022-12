In vista delle festività natalizie, orario prolungato per il mercato coperto a Latina

Orario di apertura prolungato per il mercato coperto di Latina in vista delle festività natalizie. Questa la decisione del commissario straordinario Carmine Valente che nei giorni scorsi ha firmato l’apposita ordinanza. Questo significa che in alcuni giorni, in prossimità di Natale e Capodanno, la struttura di via Don Minzoni resterà aperta anche nel pomeriggio.

In tal senso un’istanza era stata presentata dagli operatori del mercato annonario al Comune con la quale veniva chiesto proprio di prolungare l’apertura al pubblico. Considerato “che tale prolungamento di orario di apertura al pubblico è stato già effettuato con successo nelle passate annualità” l’Amministrazione ha quindi deciso di accogliere la richiesta anche con l’obiettivo di “dare maggiore impulso alle attività economiche del commercio su aree pubbliche”.

Secondo quanto disposto dall’ordinanza sarà quindi questo l’orario di apertura al pubblico del mercato coperto di via Don Minzoni:

- 22 dicembre dalle 07 alle 17;

- 23 dicembre dalle 07 alle 19;

- 24 dicembre dalle 07 alle 15;

- 31 dicembre dalle 07 alle 14.