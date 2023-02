Spighe Verdi 2022, i riconoscimenti agli imprenditori agricoli del territorio

L’aula consiliare del Comune di Sabaudia ha ospitato la cerimonia di consegna da parte del sindaco Mosca e del consigliere Brina, delegato all’Agricoltura, agli operatori agricoli del territorio gli attestati di riconoscimento Spighe Verdi 2022 e una pennetta Usb con i loghi delle Spighe Verdi e della Città di Sabaudia.

E’ il secondo anno consecutivo che la città delle dune ottiene il riconoscimento della Fee, (Foundation for Environmental Education) come una delle Città rurali attente alla sostenibilità e al territorio: si tratta della stessa organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere: esattamente come accade per la Bandiera Blu, il Comune per partecipare al programma deve autocandidarsi seguendo un protocollo prestabilito, in cui vengono valutati criteri relativi a diverse tematiche, come ad esempio gestione di acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico e tutela del paesaggio. La candidatura viene valutata da una Commissione di valutazione nazionale che riunisce esperti provenienti da diversi enti pubblici e privati.

Quella di ieri è stata anche l’occasione per affrontare le problematiche relative allo smaltimento della plastica. Un incontro a seguito del quale è sorta la necessità di istituire un tavolo di lavoro.

“Istituiremo un tavolo tecnico – ha spiegato il sindaco Mosca - tra Comune, imprenditori agricoli e tecnici che vorranno prestare la propria esperienza. Un gruppo di lavoro, insomma, condiviso da tutti per esaminare, in sede congiunta, il problema della plastica e del circuito virtuoso, coinvolgendo anche gli organi sovracomunali, in particolare la Regione Lazio”.