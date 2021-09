Rizzardi Yacht: i modelli in mostra al 61° Salone Nautico Internazionale di Genova

Rizzardi Yachts presente a Genova con i suoi due ultimi modelli sportivi open. Il successo decretato dalla linea “IN” di Rizzardi ha dato l’avvio al nuovo progetto INeight, uno yacht di ampiezza straordinaria che raggiunge fino a 50 Kn di velocità. Un "purosangue del mare" dalle indiscutibili doti marine. Le linee sportive seguono il family feeling iniziato con la sorella INsix per evolversi in questa dimensione accogliendo un flybridge completamente nascosto nel profilo laterale. All’esterno la zona di prua collegata da comodi passaggi laterali, la pedana, il garage e l’ampio pozzetto. All’interno il salone, con ampie finestrature e una porta scorrevole a scomparsa, offre una luminosità e profondità uniche per la sua classe, garantendo il massimo della sicurezza in qualsiasi condizione.

Il layout prevede 4 cabine dotate di servizi indipendenti e una zona equipaggio che può ospitare fino a 4 persone. Doppia scala interna, una per gli ospiti e una per la cucina e l’equipaggio che accede alla sua zona direttamente dalla cucina. L’azienda si presenta ai saloni internazionali portando con sé il proprio trend positivo, rappresentato tanto dal recente varo di numerosi yachts INfive e INsix, in mostra al Salone di Genova, quanto da dati di fatturato in crescita rispetto all’incremento del 30% già avuto tra il 2019 e il 2020. A confermare tale tendenza positiva, anche alcune imbarcazioni già commissionate per il 2022 nonché nuovi modelli in arrivo.

Il nuovo modello INfive è un open sportivo di 16 metri che garantisce continuità alla filosofia voluta dal cantiere per riaffermare la propria vocazione, quella dei grandi open che ha sempre visto Rizzardi protagonista sulla scena internazionale. INsix è frutto di investimenti importanti in ricerca e sviluppo. Le linee mostrano un’impronta decisa e contemporanea pur mantenendo il family-feeling e i tratti distintivi degli open Rizzardi. E' pensato per essere veloce e confortevole. Un 62 piedi dalle dimensioni importanti anche se la barca è studiata per essere condotta in modo autonomo e per il contenimento dei costi di gestione.