Sabaudia, Turismo 4.0: ecco il portale per la gestione dell’imposta di soggiorno

Svolta digitale sul fronte del turismo al Comune di Sabaudia. Lunedì 29 novembre alle 16, presso il Centro di Documentazione Angiolo Mazzoni si terrà la presentazione ufficiale del portale per la gestione dell’imposta di soggiorno, dedicata alle strutture ricettive del territorio comunale e realizzata con il supporto di Tesel e Gruppo Maggioli.

Il portale, spiegano dal Comune, “sarà uno strumento utile per snellire le relazioni tra i gestori delle strutture alberghiere e la pubblica amministrazione: consentirà infatti di presentare le dichiarazioni delle presenze nelle diverse strutture in modalità completamente digitale, rispettando e attuando le nuove disposizioni legislative previste in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa e dal nuovo codice dell’amministrazione digitale, oltreché una più snella registrazione delle stesse”.

“Questa Amministrazione riconosce l’impegno profuso dalle strutture ricettive e vuole mettere in atto ogni strumento utile per promuovere e agevolare l’attività di questo importante comparto dell’economia locale, abbracciando nuove tecnologie e processi digitali che consentiranno di stare al passo con i tempi snellendo al contempo le procedure richieste, anche in ottica di trasparenza ed efficienza amministrativa” ha commentato l’assessore alle Attività Produttive Emanuela Palmisani.