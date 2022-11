Sono stati stabilizzati 15 lavoratori interinali alla Slim Aluminium di Cisterna. Una buona notizia per i 15 ragazzi e un buon risultato commentato con favore dai delegati della Fim Cisl della Slim, Giuseppe Giaccherini e Federico Carosi, che si ritengono soddisfatti dell’incontro che si è tenuto lo scorso 28 novembre insieme alle segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm.

“Un anno complicato ma pieno di soddisfazioni, quello ormai giunto al termine, viste le molteplici incertezze derivanti da fattori esterni - dichiara Giuseppe Giaccherini -; il conflitto Russia - Ucraina e tutto ciò che ne ricade sulle attività produttive ad alto consumo energetico come la nostra e la scarsa visibilità di un mercato troppo volatile hanno rappresentato le difficoltà più importanti che hanno visto ingenti sforzi, posti in essere dalla proprietà per mantenere la barra dritta e portarci comunque ad ottenere un risultato in termini di produzione ed Ebit Da davvero eccelso".

Un anno "soddisfacente" per Giaccherini "anche dal punto di vista delle stabilizzazioni: saranno ben 15 i lavoratori che dal 1º dicembre entreranno con contratto a tempo indeterminato in Slim, ragazzi giovani che potranno senza dubbio guardare al futuro con un ottica di certezza. Ricordo inoltre che è stata chiusa una trattativa di secondo livello nel 2022 che ha visto riconoscere alle maestranze, importanti aumenti salariali; si evince con forza una proprietà che ha mantenuto gli impegni presi su investimenti per l’anno corrente e riconosce inoltre un bonus per singolo lavoratore pari a 400 euro; si arriva alla fine dell’anno con la certezza di un premio di risultato relativo al 2022 che si va delineando nel migliore dei modi con la proiezione di massimo risultato raggiunto”.

“Azienda solida la Slim, tra mille difficoltà non si risparmia e anche nei piccoli gesti si fa apprezzare molto soprattutto nel sociale, con iniziative lodevoli rivolte ai giovani in cerca di lavoro; è stata data, infatti, la possibilità ai familiari dei dipendenti di avere due giornate di colloqui presso l’agenzia interinale Manpower, non sempre scontato e soprattutto si è distinta con iniziative di spessore che ha visto il management dedicare risorse economiche importanti proprio per un progetto rivolto ai più deboli, il quale ci rende davvero orgogliosi di far parte della grande famiglia Slim".

“Siamo molto soddisfatti della serietà dell'azienda nel mantenere la parola data riguardo le assunzioni di 15 ragazzi a tempo indeterminato - ha poi aggiunto Federico Carosi -, questo è segno di un'azienda solida e che guarda il futuro, ed inoltre come detto precedentemente dal mio collega Giuseppe Giaccherini, l'azienda ha inoltre riconosciuto ad ogni lavoratore una quota di 400€ che sicuramente renderà questo fine anno più sereno per tutte le famiglie Slim”