Valerio Libralato celebra i 25 anni di carriera allo Spazio COMEL

Dopo la pausa estiva riprendono le attività dello Spazio COMEL di Latina e lo fanno con un importante appuntamento che celebra i 25 anni di carriera di Valerio Libralato, artista pontino trapiantato a Mantova e ormai affermato anche in diversi paesi esteri.

Si tratta di un ritorno nella sua terra d’origine, qui dove tutto ha preso inizio e forma, dove tornare è sempre una festa. Un ritorno per sancire un traguardo importante del suo percorso, un punto di arrivo ma anche di partenza, un momento per tirare le prime somme e prepararsi per le prossime avventure.

Dunque una mostra antologica a cura di Francesca Piovan dal titolo “25 anni di Acqua e Colore” nella quale saranno in esposizione le opere più significative del suo percorso con una particolare attenzione a questi ultimi anni.

Si potranno ammirare delicati ritratti, paesaggi evocativi, momenti di vita quotidiana resi immortali ma allo stesso tempo impalpabili dalla tecnica dell’acquerello della quale Libralato è maestro.

Colori squillanti posati in velature che denotano non solo le grandi capacità tecniche dell’artista, ma anche il suo approccio alla vita e all’arte: acuto e delicato al contempo.

“Uno stile inconfondibile. Poetico. Un coinvolgimento emozionale nell’atto creativo che restituisce un’autentica adesione partecipata e sensibile al mondo circostante – afferma Francesca Piovan curatrice della mostra – Un’incredibile, potente, corpus di opere. Ove la leggera carta diviene possente veicolo d’immagine. Una pluralità di volti, riprodotti tra realtà e meraviglia, scorci di città ideali, luoghi di viva memoria, vedute in lento movimento”.

L’appuntamento

La mostra sarà inaugurata sabato 9 settembre e sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 fino al 24 settembre.

Cenni biografici: Valerio Libralato nasce a Latina. Viene instradato nel mondo dell’acquerello nel 1998, anno in cui incontra il grande artista Dino Massarenti, che sarà per un breve periodo il suo maestro. Nel 2004 fonda l’associazione “Terre di Siena”, con la quale prosegue ininterrottamente fino a oggi l’attività didattica in Italia e all’estero. Nel 2011 giunge l’affermazione internazionale, con il grande successo di pubblico e critica, esponendo a Mosca. Di lì a poco i confini artistici si espanderanno nuovamente, l’artista vince il primo premio della “4’ Trienal Internacional de la acuarela” nella più prestigiosa manifestazione internazionale del Sud America. Nel 2014 ha luogo la prima esperienza in Francia nella Biennale d’Acquerelle di Rochemoure in Provenza. Nel corso del 2019 si trasferisce a Mantova, città in cui inizieranno un ciclo di lezioni didattiche in territorio lombardo. Dell’anno in corso sottolineiamo l’esposizione a Palazzo Berva a Cassano d’Adda (MI) e la partecipazione alla Biennale di Brioude con masterclass e workshop per la più rinomata manifestazione di acquerello di tutta la Francia.