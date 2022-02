50 sfumature di Pino in scena al Teatro Europa

Nuovo appuntamento al Teatro Europa di Aprilia con il divertente spettacolo 50 Sfumature di Pino di e con Pino Insegno.

Il celebre comico romano ripercorre la sua carriera di attore, doppiatore, comico e conduttore televisivo, non tanto per celebrare il suo percorso di grande successo, quanto per raccontare la quotidianità. Un viaggio attraverso il cinema, la televisione, la musica e i nuovi media alla scoperta dell’uomo e delle varie tappe della sua vita.

Un monologo divertente che vedrà Federico Perrotta affiancare Pino Insegno sul palco del Teatro Europa, diretti da Claudio Insegno.

L’appuntamento

È per venerdì 25 febbraio alle ore 21.00. I biglietti sono acquistabili on line sul portale Ciaotickets o presso il botteghino del teatro.

La foto è tratta dalla pagina Facebook ufficiale di Pino Insegno