A Maenza “Tre donne, tre piazzette… tante storie da raccontare”

“Tre donne, tre piazzette… tante storie da raccontare”: continua la rassegna in corso a Maenza questa estate ideata e coordinata da Paola Cacciotti, presidente del Centro Studi A.R.T.E. in collaborazione con la Proloco di Maenza e con il patrocinio non oneroso del Comune di Maenza.

In programma nell’ambito dell’evento che rientra nella programmazione del progetto Sentieri e Sinestesie nel territorio, patrocinato dalla Regione Lazio, l’incontro con Francesca Kershaw che giovedì 12 agosto alle 18 nella piazza Giovanni Paolo II presenta il romanzo “La mia pelle maculata”. La parte musicale sarà curata da Francesca Ciccateri con l’oboe e il corno inglese.

L’evento prevede anche la mostra di alcuni scatti della fotografa Silvia Vecciarelli.

