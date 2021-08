A Priverno “Festa Grande a Mezzagosto… Come 2000 anni fa”

Anche quest’estate Priverno ospita uno degli appuntamenti che sono entrati con il passare del tempo a far parte della tradizione. A Mezzagosto torna, infatti, “Festa Grande a Mezzagosto… Come 2000 anni fa” anche se con qualche novità. Per due giorni il seducente Parco Archeologico Privernum farà da scenografia ad attività culturali, didattiche, giocose e musicali, per ricordare Tito Flavio Scopelliano e la sua festa del 20 agosto del 137 d.C.

In entrambe le giornate, a partire dalle 17 sono in programma visite guidate, spigolature archeologiche e laboratori a cura di Coop.Archeologica. E ancora ri-degustazioni con un calice di vino a cura di “Strada del Vino” e dolci “pizzitelle” al miele, sapientemente impastate da Davide Marazza e dalle signore della Proloco, addolciranno il vostro tempo in attesa dei due concerti spettacolo che chiuderanno le serate.

Venerdì 20 agosto alle 21 sarà il profumo del jazz di Roberto Gatto ed “Imperfect” Trio con Marcello Allulli e Pierpaolo Ranieri a inebriare Festa Grande. La serata successiva, alla stessa ora domineranno il palcoscenico di Festa Grande Valentina Ferraiuolo e Caterina Pontrandolfo con Domenico De Luca (chitarre) e Francesco Di Cristoforo (faluti e fisarmonica) in “Canti d’oro e d’argento", l'inedito progetto musicale e teatrale sul canto di tradizione orale che vede protagoniste due meravigliose artiste della scena folk italiana, appunto Valentina Ferraiuolo e Caterina Pontrandolfo

L’ingresso al Parco e gli spettacoli sono gratuiti, le visite guidate e le degustazioni a pagamento. Le prenotazioni preferibilmente obbligatorie e fino ad esaurimento posti telefonando allo 0773.912206 - Segretria Comune orari ufficio o 347.2330723 - Musei o su mobilitapp

E la festa continua…

Ma non è tutto. Domenica 22 agosto alle 17 sono previste visite guidate alle rovine di Privernum e alle 21.00 “Viaggio intorno al mondo” con le Pepitas e la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Malapena a cura della Rosa Blu Onlus e Oltre le note. Nell’intermezzo verranno consegnate targhe rivolte a persone che si sono distinte nel sociale con un collegamento tramite piattaforma on line e una presentazione per sensibilizzare contro ogni forma di violenza verso le donne. (Prenotazione ai numeri 349.3333307 e 347.8412617).

Le manifestazioni si svolgeranno all’aperto e nel rispetto della normativa anti Covid. Sarà necessario essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 come da decreto legge del 23 luglio 2021, n.105.

