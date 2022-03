A Gaeta Maurizio Casagrande in "A tu per tre"

Quinto appuntamento per la stagione di prosa del Teatro Ariston: lunedì 4 aprile alle ore 21.00 andrà in scena il divertente show "A Tu per Tre" con Maurizio Casagrande.

Il celebre attore e regista napoletano accompagna il pubblico in un excursus autobiografico che mette insieme le più belle performance cinematografiche, teatrali e televisive, impreziosito da musica, racconti, aneddoti, momenti di comicità.

Semplice e confidenziale “A tu per tre” è uno spettacolo che consente al pubblico di ritrovarsi immerso in un’atmosfera intima: un vero e proprio dialogo con l'artista.

Tutto avviene in una apparente improvvisazione: in scena la pianista Claudia Vietri, la cantante Ania Cecilia e Maurizio Casagrande, due donne e un uomo, un triangolo che porterà alla nascita di una coalizione tutta femminile che metterà il protagonista in netta minoranza.

“A tu per tre” è un triangolo che nemmeno Maurizio Casagrande avrebbe mai considerato senza l’irrompere della pandemia nelle nostre vite. Lo spettacolo scorre veloce, Casagrande si conferma sempre un grande attore e anche cantante, con quella sua verve comica mai banale, mai scontata.