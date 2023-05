Natura e Arte: al Teatro Fellini lo spettacolo benefico “A un passo dal mare”

Torna lo splendido progetto A un Passo dal Mare che non è solo uno spettacolo di danza ma un evento per sensibilizzare il pubblico, attraverso l’arte, alle tematiche ambientali portate avanti da Plastic Free in questi anni.

Margherita e Benedetta Catone direttrici artistiche della scuola Danzarte, da sempre sensibili al tema della salvaguardia dell’ambiente, hanno coinvolto le loro allieve in un percorso di educazione ambientale in collaborazione con i volontari di Plastic Free che già da anni, anche a Latina e provincia, contribuiscono fattivamente alla pulizia di vari ambienti naturali dai rifiuti sempre più spesso abbandonati selvaggiamente.

Il progetto, già avviato con grande successo lo scorso anno, torna e oltre a vedere partecipare attivamente le insegnanti di danza, le allieve e le loro famiglie negli incontri di Plastic Free si esplica in uno spettacolo di danza a tema che esprime l’amore e il rispetto verso la natura, l’importanza che ognuno di noi assuma comportamenti responsabili verso l’ambiente che l’Uomo sta sfruttando e distruggendo arbitrariamente e la speranza che un giorno l’Uomo torni a vivere in armonia con la Natura.

Lo spettacolo, che gode del patrocinio del Comune di Pontinia, si terrà domenica 7 maggio presso il Teatro Fellini in ben due repliche e prevede l’ingresso a offerta libera. L’incasso sarà devoluto a Plastic Free per sostenere le varie campagne di sensibilizzazione e gli eventi di raccolta della plastica nella provincia pontina.

L’appuntamento

È dunque per domenica 7 maggio alle ore 18.30 e alle ore 20.30 presso il Teatro Fellini. I biglietti sono disponibili presso la sede di Danzarte.