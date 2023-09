A Fondi la XII edizione del festival "Agorà - Teatro e musica alle radici"

Torna a Fondi "Agorà - Teatro e musica alle radici" il festival multiculturale e inclusivo ospitato presso il cortile della Giudea.

Il festival, a cura della compagnia teatrale “Il NaufragarMèDolce” e del circolo “Arci Pata Pata” con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco naturale regionale Monti Ausoni e del Lago di Fondi, è giunto ormai alla sua XII edizione e si terrà vener 15 e sabato 16 settembre.

Due giorni di comicità e spettacolo che vedrà venerdì 15 esibirsi Chiara Casarico e Tiziana Scrocca nello spettacolo "Sit Down Comedy", una versione tutta italiana della stand up comedy inglese. Un duo comico davvero affiatato che da oltre 10 anni fa ridere il pubblico in modo intelligente.

Sabato 16 settembre invece andrà in scena la commedia “ZIT!” che ricalca la grande tradizione napoletana di Troisi e Lello Arena, di Totò e Peppino ma anche la fisicità di Stanlio e Ollio.

L’appuntamento

È per venerdì 15 e sabato 16 settembre alle ore 21.00 presso il cortile della Giudea a Fondi. L’ingresso è gratuito.