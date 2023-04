Alla scoperta delle erbe: corso e passeggiata erboristica a Fossanova

La sapienza antica si divideva in varie branche specifiche che molto spesso convergevano come nel caso dell’erboristeria con la medicina e la cucina: i monaci nel Medioevo facevano largo uso di erbe medicamentose e dei loro derivati, non per niente spesso venivano coltivate erbe di vario tipo proprio nei pressi delle infermerie.

Un modo originale per imparare, scoprire e conoscere queste antiche tradizioni con la guida di Marco Sarandrea e Walter Culicelli, tra i più autorevoli erboristi contemporanei sarà quello organizzato dai Musei Archeologici di Priverno presso il borgo medievale di Fossanova.

Una giornata di apprendimento e divertimento a contatto con la natura e le bellezze storico-architettoniche dell’Abbazia, del Museo e del sentiero della Via Francigena vicino al borgo.

Sabato 29 aprile infatti si terrà un corso di avvicinamento alla tradizione erboristica con l’iniziativa Alla scoperta delle erbe: nel corso della mattinata si terrà una introduzione teorica e poi nel pomeriggio dopo la visita guidata a tema al Museo Medievale si passeggerà nei terreni adiacenti il Borgo dove passa il fiume Amaseno e accanto a esso un tratto della Via Francigena, lì si potranno osservare le erbe che crescono spontanee e riconoscerle.

Di particolare interesse anche l’intervento dell’ Azienda Sarandrea, liquoreria-erboristeria dal 1918, che permetterà di conoscere l'eredità della tradizione erboristica, quanto di essa rimane oggi nei vari campi d’azione di cura della persona ed enogastronomico.

L’appuntamento

È dunque per sabato 29 aprile a partire dalle ore 9.30 presso il Museo Medievale. La prenotazione è obbligatoria e da effettuare ai numeri 3472330723 e 3491814504 oppure via email all’indirizzo musarchpriverno@libero.it. Il pranzo è libero, si consiglia abbigliamento comodo per la passeggiata erboristica.