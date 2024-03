Escursioni alla scoperta delle erbe nei dintorni del borgo medievale di Fossanova

Prezzo non disponibile

Dal 06/04/2024 al 07/04/2024

Dopo il grande successo della prima edizione, torna l'escursione formativa alla scoperta della tradizione erboristica guidata da Sarandrea Erboristeria.



Una giornata all'insegna dell'erboristeria, tra il Museo Medievale, il Borgo di Fossanova. La giornata si aprirà con l'introduzione al riconoscimento e utilizzo delle erbe spontanee con Marco Sarandrea e Walter Culicelli, tra i più autorevoli erboristi contemporanei.



Con lo scopo di creare dialoghi e scambi culturali anche con discipline e materie diverse rispetto a quelle solitamente approfondite nei Musei, siamo già a lavoro per l’organizzazione di questa attività che, in linea con la definizione ICOM di Museo, si prefigge di interpretare il patrimonio materiale e immateriale e offre esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze”.

L'appuntamento

È per sabato 6 e domenica 7 aprile, per info e prenotazioni sono a disposizione i numeri 347 2330723 / 3491814504 e l'indirizzo email musei.priverno@lemacchinecelibi.coop