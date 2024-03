Alla Scoperta delle Erbe a Fossanova la II edizione

Orario non disponibile

Quando Dal 13/04/2024 al 14/04/2024 Orario non disponibile

Dopo il grande successo della I edizione, torna il corso di avvicinamento alla tradizione erboristica con Sarandrea Liquoreria & Erboristeria.

Sabato 13 e domenica 14 aprile si terranno due giornate all'insegna dell'erboristeria tra il Museo medievale e il Borgo di Fossanova.



Si inizierà con una introduzione al riconoscimento e utilizzo delle erbe spontanee a cura di Marco Sarandrea e Walter Culicelli, tra i più autorevoli erboristi contemporanei.



Con lo scopo di creare dialogo e scambi culturali anche con discipline e materie diverse rispetto a quelle solitamente approfondite nei Musei, l'evento, in linea con la definizione ICOM di Museo, si prefigge di interpretare il patrimonio materiale e immateriale e offre esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze”.



Il costo del Corso comprende anche la copertura assicurativa.





Per info e prenotazioni:

? contattaci sui nostri social

? 3472330723 / 3491814504

?? musarchpriverno@gmail.com