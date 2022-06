Altre Storie: tre fine settimana di eventi a Latina

Torna per la sua terza edizione Altre Storie la rassegna organizzata dall’associazione Quartieri Connessi con la Parrocchia di San Luca sotto la direzione artistica di Ferdinando Cedrone e Gioconda Bartolotta, diventata ormai un appuntamento atteso dell’estate pontina non solo dai residenti dei quartieri Nuova Latina e Nascosa (ex q4 q5), ma da tutta la cittadinanza.

A partire dal 17 giugno e per tre fine settimana un ricco programma di eventi allieterà l’oratorio e l’anfiteatro della chiesa di San Luca. Contest musicali, presentazioni di libri, dibattiti con personaggi di spicco su temi importanti per la città e i cittadini, spettacoli dal vivo, enogastronomia, intrattenimento e letture per bambini e tanta voglia di divertimento e stare insieme dopo i due anni di pandemia appena vissuti.

Il programma della manifestazione

Venerdì 17 giugno

18.00 Apertura rassegna con il concerto degli studenti deU’I.C. “Don Milani”

20.30 Prima serata del contest “Altre Stelle"

21.30 Soni and thè Gang in concerto

Sabato 18 giugno

18.00 - “Ad alta voce”. Letture di albi e giochi per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni. A cura di Botteghe Invisibili

20.30 Seconda serata del contest “Altre Stelle”

21.30 Tony Montecalvo & The Dream Catchers in concerto

Domenica 19 giugno

18.00 ABC: La raccolta differenziata in Q4 Q5. Aggiornamenti, criticità, dubbi, consigli. Intervengono Dirigenti e tecnici di ABC

20.00 Comunicare efficacemente: Ascolto attivo, linguaggio del corpo, public speaking. A cura di Ferdinando Cedrone

21.00 Da Pomezia Italica a Littoria. Un racconto. A cura di Francesco Moriconi (archeologo)

Venerdì 24 giugno

18.00 Tmffe agli anziani: Informazione e prevenzione. A cura di Antimo Di Biasio (Ass. Naz. Controllo di Vicinato)

20.30 Note di Poesia Presentazione del libro di Francesca Sitale “Fragile”. Con l’Autrice, la giornalista Teresa Faticoni, il coro D’Altrocanto nonostante tutto. Letture a cura di Robin Corradini e Gioconda Bartol otta

22.00 Trio Acustico Maguiva

Sabato 25 giugno

18.00 “Il circo delle nuvole”. Lettura animata per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni. A cura di Botteghe Invisibili

20.00 Jazz e parole: Una nuova didattica Presentazione del libro di Nicoletta Zuliani "Non dite alla mia preside che insegno (inglese) come il jazz”. Con TAutrice, il gruppo 3ForJazz. Moderano Amalia Tagliaferri e Ferdinando Cedrone

21.30 -Tony Montecalvo MusicSLyrics. Lettrici: Stefania Cavalcanti, Gioconda Bartolotta

Domenica 26 giugno

20.00 Da un sogno a una realtà possibile: Il Parco Urbano delle Acque Medie. Intervengono Loretta Isotton, referente comitato Pro Parco Urbano Acque Medie, Adriana Cali, Assessora all'Ambiente del Comune di Latina

21.00 - Clima, Agricoltura, Chimica e Società: Uno sguardo d’insieme. A cura del Dr. Giovanni Morelli e Marco Mastroleo (scrittore e divulgatore scientifico)



Venerdì 1 luglio

18.00 Si può fare... a tempo di musica. Il Primo Soccorso a misura di bambino. A cura di Christian Manzi

20.00 MediterrAnima in concerto

21.00 Finale del contest: "Altre Stelle", votazione della giuria, premiazione, esecuzione dei brani dei concorrenti vincitori

Sabato 2 luglio

18.00 - “Ad alta voce”. Letture di albi e giochi per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni. A cura di Botteghe Invisibili

20.30 Canusìa e Botteghe Invisibili in: “L’isola che c’è”. Canti e racconti tra la terra e il mare

21.30 Mama’s Soni Beats in concerto. Aprono i "Blending Blues Band”

Domenica 3 luglio

20.00 Presentazione del libro di Andrea Stabile “Storie Nascoste di Latina. Parte II ".

Interviene Andrea Stabile, modera Bernardo Bassoli

20.30 Medicina e Società "Il Covid sarà solo un ricordo?”. A cura della Prof.ssa Miriam Lichtner

22.30 Le Eccellenze Pontine - Alla presenza del Sindaco di Latina Damiano Coletta, si svolgeranno le premiazioni di alcuni Personaggi del mondo della medicina, dello sport e dello spettacolo