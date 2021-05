L’Altro Passo: passeggiata poetica nel Parco Nazionale del Circeo

Un’esperienza immersiva di ascolto, osservazione e riflessione sulla natura è l’iniziativa “L’Altro Passo” promossa dal Collettivo NoMade che si inserisce nel programma di Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo ideate e promosse dall’Associazione Exotique.

Una vera e propria performance di narrazione e fotografia durante la quale il pubblico è chiamato a vivere la Natura in maniera diversa, ponendosi delle precise domande “Come attraversano il bosco gli animali? Come guardano il mondo? Come comunicano?”.

Nel corso della passeggiata poetica sono previsti dei momenti di ascolto e interazione con l’ambiente circostante, durante i quali i partecipanti vivranno un'esperienza di “metamorfosi poetica” accompagnati dagli artisti del Collettivo NoMade.

L’appuntamento

È per sabato 15 e domenica 16 maggio con partenza da Piazzale San Francesco alle ore 10.00. Per ricevere informazioni e partecipare è possibile contattare il numero 329.8424810 o inviare una email all’indirizzo info@exotique.it . La prenotazione è obbligatoria. Le passeggiate si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19.

