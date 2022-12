Al Teatro Moderno: “Amore Sono un po’ Incinta”

Nuovo appuntamento al Teatro Moderno, l’ultimo prima di festeggiare l’anno nuovo insieme, con la stagione di prosa: questo 2022 si chiude con Amore sono un po’ Incinta di e con Marco Cavallaro.

Roberta e Maurizio due estranei, si incontrano in discoteca e brilli si danno alla pazza gioia, e dopo qualche tempo si trovano ad affrontare una notizia: aspettano un bambino.

I due, ormai ex giovani, sono presi dalle loro vite, dalla carriera e non hanno mai pensato al fatto di diventare genitori, come si affronta questa cosa quando accade di punto in bianco nella propria vita?

Una girandola di battute, giochi di parole, situazioni spassose per ridere insieme e tutto sommato riflettere su una questione ormai attuale: l’età media dei genitori si è alzata, sempre meno coppie fanno figli, la società non aiuta chi vorrebbe ma non può permettersi di averne.

Accanto a Marco Cavallaro c’è Sara Valerio nel ruolo di Roberta, con loro Guido Goitre e Marco Maria Della Vecchia.

Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione l’indirizzo email info@modernolatina.it il numero di telefono 0773 66 05 50, il sito del Teatro Moderno.

L’appuntamento

È al Teatro Moderno dal 16 al 18 dicembre per ben quattro repliche: venerdì sera alle 21.00, sabato alle 17 e alle 21, domenica alle 17.30.