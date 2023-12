Al Fellini, Viola Graziosi in “Anna”

Prosegue Slash al Teatro Fellini di Pontinia, la rassegna multidisciplinare e poli linguistica fuori abbonamento che da spazio a produzioni che a vario titolo collaborano con il teatro.

L’appuntamento di domenica 10 dicembre si inserisce all’interno del progetto culturale Amori Rubati: dal 2021, in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Effimera Produzioni ha promosso una settimana di incontri con alcune delle protagoniste di questa lotta, per raccontarla attraverso una diversità di forme e punti di vista. Da allora, collaborando con diverse professioniste e vari teatri, è stata portata avanti questa ottima iniziativa.

In programma a Pontinia lo spettacolo Anna tratto dal racconto “Anna e il moro” diretto e interpretato dalla bravissima Viola Grazioli.

Tratto da una storia vera, lo spettacolo racconta di un’anima ferita e in frantumi che prova a ritrovare sé stessa attraverso la potenza del linguaggio del teatro.

Lo spettacolo sarà preceduto a partire dalle ore 17.00 con uno degli incontri della rassegna Effetti Collaterali diretta da Anna Eugenia Morini. Saranno letti dei brani dell’antologia Musa e Getta dall’attrice e curatrice Arianna Ninchi e a seguire gli interventi di Patrizia Amodio e Giulia Cannizzaro del Centro Donna Lilith e di Anna Claudia Petrillo e Anelise Carnevale di Arcigay Latina SEICOMESEI. Sempre nel foyer del teatro, grazie alla collaborazione con La mia Libreria di Latina sarà possibile acquistare il testo edito da Ponte alle Grazie.

L’appuntamento

È per domenica 10 dicembre al Teatro Fellini di Pontina alle ore 17.00 con Effetti collaterali e alle ore 18.00 con lo spettacolo Anna. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 3925407500 e 3292068078 e il sito ufficiale del teatro.