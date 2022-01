Al Multisala Oxer le opere di Antonella Catini in mostra

Orario non disponibile

Tornano le mostre a cura di Fabio D’Achille e il suo MAD, Museo d’arte diffusa, che capillarmente invadono di arte alcuni luoghi della città per deliziare gli occhi tra un impegno e l’altro della vita quotidiana.

In questo caso parliamo dell’artista romana Antonella Catini, già presente all’Hotel Garden con lavori di grande formato, presso la pizzeria Il Presidente di via Milazzo e dai primi di febbraio anche da Pan di Via sempre a Latina, che approda anche al Multisala Oxer.

Alcune sue opere di piccolo formato saranno esposte all’ingresso del Multisala di Viale Nervi fino al 31 marzo.

Grandi campiture colorate, che strizzano l’occhio all’arte paesaggistica e allo stesso tempo al rigore dell’architettura, propongono quartieri urbani, borghi, cantieri. Il percorso artistico di Antonella Catini si aggiunge un nuovo tassello: una riflessione sul dolore, sulle lacerazioni interiori e la sofferenza.