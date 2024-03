L’Antonio Faraò Trio in concerto a Latina

Un appuntamento interessante per gli amanti del jazz è in programma sabato 16 marzo al Circolo Cittadino di Latina, organizzato dal Latina Jazz Club Luciano Marinelli.

A esibirsi l’Antonio Faraò Trio formato dal pianista romano Antonio Faraò, affiancato da Carlo Bavetta al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria.

Cenni biografici: nato a Roma nel 1965 in una famiglia dalle radici musicali ben salde (la mamma, nota pittrice e poetessa, e il padre, batterista jazz). Inizia a studiare pianoforte all’età di 8 anni, e subito si dimostra un bambino prodigio. La carriera solistica di Antonio Faraò è ricca di successi sin dal principio. A suggellare un percorso musicale di per sé straordinario, nel 1998 arriva il più prestigioso dei riconoscimenti: il primo premio al “Concorso Internazionale Piano Jazz Martial Solal”, indetto dalla Città di Parigi ogni 10 anni. Un evento che ha lanciato Faraò nei circuiti europei della musica contemporanea, e lo ha portato a incidere, dopo alcuni dischi prodotti in Italia, due album da leader per l’importante etichetta tedesca Enja Records: “Black Inside” nel 1998 e “Thorn”, nel 2001, in cui Faraò è accompagnato da Jack DeJohnette alla batteria, Chris Potter ai sassofoni tenore e soprano e Drew Gress al contrabbasso.

L’appuntamento

È dunque per sabato 16 marzo alle ore 21.00 presso il Circolo Cittadino, per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri 3501959933 e 3387961980.