APAI: la mostra fotografica di Bruno Tamiozzo a Bassiano

Un viaggio a cavallo tra due continenti: momenti irripetibili e panorami mozzafiato immortalati dagli scatti di Bruno Tamiozzo ed esposti nella mostra APAI.

Un itinerario incredibile che il fotografo romano racconta attraverso scatti d’autore: volti, scenari e visioni di terre lontane, un viaggio tra Africa, Penisola Arabica e India che diventa percorso spirituale.

Una mostra inedita,organizzata dalle associazioni Wine & Food Promotion, Le Tartarughe e A.S.I.T., che si terrà presso la galleria d’arte La Torretta di Bassiano sabato 29 maggio con apertura dalle 10 alle 18.30 e fruizione nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19.

Bruno Tamiozzo scopre la passione per la fotografia quasi per caso durante il liceo, si iscrive all'Accademia delle Belle Arti di Roma dove studia Scenografia e Regia seguendo i corsi dei docenti Bossaglia e Alemanno, e poi il Master in Fotogiornalismo e Reportage presso l'Istituto di Fotografia e Comunicazione Integrata, con Dario Coletti e Manuela Fugenzi.

Da sempre attento a particolari tematiche, con il cuore perso in vari paesi, è stato protagonista di diverse personali a Roma e in diverse parti del mondo, tra queste si possono ricordare "Pugilato femminile" a Roma (2004) - "Sport & Action" a Roma (2005) - "North Africa" a Roma (2007) - "The American Dream" a New York (2009) - "Global Climate Change" a Parigi (2015) - "C40 Mayors Summit a Città del Messico (2016) - "Ritratto di vita indiana" a Magherafelt - Irlanda del Nord (2018) - "Climate Change Exhibition" a Bangkok - Thailandia (2018).

L’appuntamento

È dunque per sabato 29 maggio dalle 10 alle 18.30 presso la galleria La Torretta di Bassiano.

