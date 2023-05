Al via la V edizione dell’Aprilia Film Festival

Tutto pronto per la V edizione dell’Aprilia Film Festival ideato e diretto da Federico Paolini, regista e attori apriliano.

Dal 5 al 7 maggio al Teatro Finestra, presso il Polo Culturale Ex Claudia di Aprilia si potranno vedere cortometraggi provenienti da tutto il mondo e non solo, il festival infatti sarà un punto di incontro tra varie forme d’arte e linguaggi: musica, danza, pittura, fotografia, artigianato e poesia.

Ogni pomeriggio dalle 16 alle 20 si potranno infatti visitare mostre e partecipare a eventi e spettacoli che precederanno le proiezioni serali dei film in gara.

Come sempre ogni anno ci saranno diversi ospiti tra attori, doppiatori di grandi produzioni, registi, critici, esperti e molti altri ancora. Per l’edizione 2023 si conferma padrino Massimiliano Bruno ed è prevista la partecipazione di altrettanti giurati e ospiti importanti tra cui in giuria: Alberto Gelpi per la regia, Daniele Poli per la fotografia, Flavia Toti Lombardozzi per la recitazione, Luciano Fontana per il Montaggio, Roberto Lobbe Procaccini per la colonna sonora, Gianni Corsi per la sceneggiatura e Paola Riviello per la scenografia.

Ospite d’onore di questa edizione sarà l’attrice e doppiatrice Chiara Luna Oliviero che ha prestato la voce a diverse attrici per film tv, cinema e serie come Elizabeth Lail in “Countdown”, Fanny Sidney in “Chiami il mio agente”, Patricia Allison in “Sex education”. Vincitrice di numerosi premi sia grazie alla sua voce che alle sue interpretazioni. Insieme a Chiara Luna Oliviero, ospite d’eccezione anche l’attrice e doppiatrice Perla Liberatori che da dato voce in innumerevoli film e serie tv, ad attrici celebri come Christina Ricci, Scarlet Johansson, Anne Hathaway, Hilary Duff, Michelle Rodriguez e tantissime altre.

La manifestazione nasce grazie all’associazione culturale Cuore Comico con il patrocinio della Regione Lazio, la Provincia di Latina, l’IMAIE, del Comune di Aprilia e della Proloco, ed è realizzata in collaborazione con Urban Vision e grazie al contributo di vari sponsor.

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio si inizierà alle ore 16.00 con l’apertura di stand dedicati al cinema, stand artistici e gastronomici che promuoveranno le eccellenze locali. Nei giorni di venerdì e sabato dalle 19.00 inizieranno le proiezioni, mentre domenica ci sarà la premiazione dei vincitori di varie categorie. Le serate saranno presentate da Giovanni Cipolletta e Daniele Coscarella.

L’appuntamento

È dunque presso il Polo Culturale dell’Ex Claudia ad Aprilia dal 5 al 7 maggio a partire dalle ore 16.00. I posti per assistere alle proiezioni sono limitati quindi è consigliabile prenotare compilando il form online.