Ad Ardea passeggiata archeologica, aperitivo e concerto

Un appuntamento che coniuga le bellezze archeologiche e la buona musica è l’ArcheoJazz: una passeggiata alla scoperta della storia antica di Ardea seguita da un aperitivo e un concerto.

L’evento, che si terrà domenica 26 settembre alle 9.30 e ripetuto alle 15.30, è organizzato dall’ Ardeafilarmonica.

La visita guidata avrà inizio dall'area archeologica Casarinaccio, in Via Francesco Crispi, per poi proseguire con la visita alla Chiesa di Santa Marina addossata alla rupe tufacea della Civita Vecchia, l'edificio è stato costruito nel 1191 da Cencio Savelli, il futuro papa Onorio III. Poi, fra miti e leggende, si proseguirà verso la Chiesa di San Pietro Apostolo, costruita dai monaci benedettini nel XII secolo, le fondamenta di uno dei più antichi edifici di culto costruiti nel territorio ardeatino, nascondono le tracce di un tempio ellenistico del III secolo a. c. e uno dedicato a Giunone Regina del VI secolo a. c. La passeggiata si concluderà con una sosta all'area archeologica Casarinaccio dove è stato riportato alla luce un importante complesso monumentale, costituito principalmente da una basilica e da un tempio di epoca romana.

Nell'area attigua, attrezzata per l'occasione, sarà possibile rifocillarsi, con un aperitivo offerto dall’Ardeafilarmonica, e ascoltare la Old Dixie & Swing Band, la formazione musicale che suona jazz classico tradizionale rigorosamente in stile New Orleans. Special guest per i due concerti la calda e suadente voce di Cecilia Panichelli.

È dunque per domenica 26 settembre ad Ardea, l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19 attualmente in vigore. È obbligatoria la prenotazione obbligatoria da effettuare chiamando il numero 347 143 7326 per info è possibile scrivere all'indirizzo ardeafilarmonica@tiscali.it .

