Arena Virgilio di Gaeta: tutti gli spettacoli in calendario

Sei appuntamenti per questa edizione 2022 dell’Arena Virgilio a Gaeta che prende il via nel fine settimana che anticipa Ferragosto. Gli spettacoli, per tutti i gusti, andranno in scena in piazza XIX Maggio con musica, risate, divertimento, tante emozioni e anche qualche sorpresa.

Sei appuntamenti in calendario per grandi e piccini

Grandi nomi e ospiti di altissimo livello per i sei spettacoli che andranno in scena dal 13 al 20 agosto nella città del Golfo. Si parte con il musical “Mamma Mia”, per poi proseguire con il 14 e il 16 agosto con i concerti del rapper Geolier e della Bohemian Symphony - Orchestral Queen Tribute; spazio poi per le risate con lo spettacolo “Un giorno all’improvviso” con Biagio Izzo il 17 agosto. Il 19 agosto sul palco ci sarà Peppino di Capri e per la chiusura il 20 agosto i DinsiemE. A questi appuntamenti si aggiunge il concerto gratuito di Annalisa Minetti giovedì 18 agosto.

Nella locandina in basso tutte le informazioni sugli spettacoli e sui prezzi dei biglietti