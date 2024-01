Arriva la Befana: anche la Polizia di Stato celebra l’Epifania a Terracina

In occasione della giornata festiva dell’Epifania presso il palazzetto dello sport di Terracina si terrà una giornata di musica, spettacoli dal vivo, e intrattenimento rivolto principalmente ai più piccini.

… Arriva la Befana è l’iniziativa organizzata dalla Sezione Locale dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato che, visto il successo riscosso l’anno scorso, torna ad allietare adulti e bambini.

Nella giornata di sabato 6 gennaio a partire dalle ore 10.00 si potrà assistere a concerti e spettacoli teatrali e inoltre si potrà ammirare in esposizione apparecchiature e mezzi della Polizia Stradale come il “Pullman Azzurro” e l’autovettura Lamborghini della Polizia di Stato.

Queste iniziative hanno lo scopo di sensibilizzare il pubblico circa l’importante tema dell’educazione stradale, un modo per suggerire anche semplici e piccoli gesti che possono fare la differenza quando ci si mette in macchina. Ci saranno inoltre lezioni di sicurezza stradale, proiezioni di filmati e di cartoni animati e giochi a tema per i bambini.

L’appuntamento

È dunque a Terracina sabato 6 gennaio a partire dalle 10.00 presso il palazzetto dello Sport, l’ingresso è libero e gratuito.