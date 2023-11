Art Exibition: Del Vescovo, Scuderi e Hatmanu in mostra a Latina

Prezzo non disponibile

Nella sala espositiva dell’“PB – Per Bere. Vino e distillati” arriva una collettiva di tre artiste: stessa Emanuela Del Vescovo, Marianna Scuderi e Lacramioara Hatmanu organizzata in collaborazione con la OmniArt OpenGallery.

Emanuela Del Vescovo si diploma presso il liceo artistico di Latina e all’accademia di Belle arti di Roma con il massimo dei voti. Durante gli anni del liceo copia dal vero la statuaria greco-romana e barocca nei musei e nelle piazze di Roma grazie al Maestro Osvaldo Martufi. Il linguaggio classico acquisito negli anni della formazione diventa strumento per rielaborare visioni intime e oniriche in composizioni pittoriche originali ed espressive.

Dalla nota critica di Claudio Strinati: "...Un percorso complesso e circolare quello di Emanuela del Vescovo, di lettura melanconica e articolata. Fatto di salti temporali, di citazione colta, di materia e cromia vigorosa. Da leggere in ordine sparso, senza una logica necessariamente cronologica. Solo il dialogo interiore che ci suggerisce può essere la nostra guida. Senza fine”.

Marianna Scuderi sin da piccola nutre una forte passione per il disegno, l’arte e il colore. Si diploma al Liceo artistico nel 1994, in seguito la voglia di proseguire è tanta e nel 1995 s’iscrive all’accademia di Belle arti di Roma.

Dell’artista scrive Osvaldo Martufi Bausani, artista e docente: “Marianna Scuderi, con la sua base grafica e disegnativa innata, è costantemente protesa verso una comunicazione impossibile dell’immaginario, con un percorso di gesto oggettuale manifestato da stati nervosi e crisi esistenziali, è però attenta a ridisegnare il suo mondo con semplicità”

Su Lacramioara Hatmanu così si esprime Laura Cianfarani: “I dipinti, anche quelli dai soggetti più delicati, racchiudono una forte passionalità, che Lacramioara coniuga sapientemente con il lirismo delle sue opere. L’artista crea un connubio tra soggetti figurativi e indefinitezza di sfondi che sfiorano l’astratto, tra figure femminili come matrone e altre discrete e riservate, tra mito e natura, realtà e simbolo, mantenendo un’estrema coerenza, quella che la fa dipingere in armonia con i suoi stati d’animo, quella che sottintende la sua idea di amore come immortalità e sostanza divina”.

La mostra sarà inaugurata venerdì 17 novembre da una performance della stessa Emanuela Del Vescovo che realizzerà un dipinto sul momento a partire dalle ore 19.30.

È presso l’enoteca PB – Per Bere. Vino e distillati di Latina tutti i giorni fino al 20 dicembre. Per assistere al live painting occorre prenotare un tavolo chiamando il numero 329.437.5979