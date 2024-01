Arte e Meccanica: la personale di Carmine Cerbone alla Stoà di Latina

Quando alcuni strumenti meccanici, tecnologie ormai sorpassate dal progresso, sono ancora utili all’uomo? Quando diventano parte di un processo creativo, è questo il caso di Carmine Cerbone e la sua ultima produzione in esposizione durante la mostra Arte e Meccanica che sarà inaugurata alla Stoà di Latina sabato27 gennaio.

Cerbone riprende in mano il ciclostile, lo strumento che prima della stampa digitale veniva usato per la riproduzione in serie, e lo utilizza per creare delle opere non replicabili. Una nuova funzione del mezzo che ribalta la sua natura e ne amplia le possibilità.

Si legge in una nota degli organizzatori “La tela, piegata e ripiegata su sé stessa a seconda dei livelli di vuoto e di pieno che si intendono realizzare, viene fatta passare più e più volte attraverso i rulli della macchina, che imprimono l’inchiostro sulle zone della tela forzatamente orientate dalla mano dell’artista. Il risultato, una volta ripiegata la tela, è una scomposizione dell’inchiostro in numerosi piani prospettici, e dunque una tridimensionalità “reale” (nel senso di ottenuta lavorando effettivamente in un’ottica tridimensionale) che diventa bidimensionalità, ricordando in qualche modo la scomposizione delle forme in un piano bidimensionale di matrice cubista”.

Uno studio su forme e tratto effettuato attraverso uno strumento meccanico, che coniuga così ingegno ed estro creativo.

Carmine Cerbone, originario di Gaeta, è stato allievo del maestro Claudio Cintoli nel periodo in cui ha insegnato a Latina, nei primissimi anni del liceo artistico pontino, nel quale oggi Cerbone stesso è insegnante. La sua carriera è costellata di incontri importanti come quelli con Achille Bonito Oliva e Massimo Bignardi. Le sue opere sono presenti in collezioni private e pubbliche.

La mostra, a cura di Claudio Futmani, sarà aperta al pubblico fino al 10 febbraio.

L’appuntamento

Con l’inaugurazione di Arte e Meccanica è per sabato 27 gennaio alle ore 18.00 alla Stoà di Latina.