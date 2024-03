Arte in Danza: due giorni di formazione e spettacolo a Fossanova

Torna per la sua terza edizione Arte in Danza, la manifestazione che coniuga spettacolo, arte, cultura e formazione, nata da un’idea di Filippo Venditti e Barbara Tudini.

Sabato 23 e domenica 24 marzo presso il borgo medievale di Fossanova si terranno spettacoli di danza, stage, incontri e un concorso dedicato ai giovani talenti.

Il concorso in particolare, aperto ad allieve/i, scuole di danza, danzatrici e danzatori di tutte le nazionalità, prevede quattro livelli: Primi passi (7/9 anni), Allievi (10/12 anni), Juniores (13/16 anni), Seniores (17/26 anni); tre sezioni: solisti, passo a due, gruppi;quattro categorie: classico/neoclassico, contemporaneo, modern, urban/fusion e contaminazioni.

Coreografi, maestri, giornalisti di settore avranno modo di valutare i giovani talenti che si aggiudicheranno borse di studio per formazione, perfezionamento e tirocinio professionale.

In programma stage con docenti di fama internazionale: per la tecnica classica, Agnès Lacombes, dal Ballet National de Marseille; per il contemporaneo, Michele Merola, direttore artistico della MM Contemporary Dance Company e del progetto di perfezionamento professionale Agora Coaching Project, Nadessja Casavecchia, dalla Rotterdam Dance Academy e co-direttrice di Evolution Dance Theater, Francesco Cariello, insegnate di modern, ballerino e coreografo di fama internazionale, e infine per urban fusion – house, Afhin Varjavandi, danzatore nella DaCru Dance Company e direttore artistico di INC InNprogress Colletive.

Parallelamente allo stage, Arte in danza propone in questa anche un appuntamento speciale dedicato alla presentazione del libro JIA RUSKAJA La Dea Danzante con l’autore Gianluca Bocchino in collaborazione con la Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Due giorni dedicati allo scambio, all’approfondimento e alla bellezza dell’arte, appuntamenti dedicati a persone del settore ma anche per appassionati che vorranno ammirare gli spettacoli presso l’auditorium Infermeria dei Conversi di Fossanova.

L’appuntamento

È per sabato 23 e domenica 24 marzo presso il borgo di Fossanova a Priverno.