Artown, Latina a Colori: al via la seconda fase dell’iniziativa

Va verso la sua seconda fase l’iniziativa Artown, Latina a Colori promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Solidarte nell’ambito della rassegna “La Cultura al tempo del Covid19” del Comune di Latina.

La prima fase ha visto oltre 130 artisti partecipare con entusiasmo inviando l’immagine di una loro opera da appendere su un muro virtuale posizionato al centro di Piazza del Popolo. Le immagini, postate sui canali social di Solidarte e condivise da centinaia di utenti, faranno ora proiettate in una video installazione itinerante.

Dal 21 al 27 febbraio, dalle ore 18.00 alle 22.00, da un totem multimediale, posizionato sotto il porticato dell’Intendenza di Finanza in Piazza del Popolo, sarà possibile vedere proiettate le opere degli artisti partecipanti.

Sabato 27 febbraio si terrà l’appuntamento conclusivo di “ARTOWN, Latina a Colori”, insieme all’Associazione Culturale Flumen nel progetto “La Cultura Cura”, nella mostra virtuale “LAZZARO_Art doesn’t sleep”. In Piazza del Popolo sarà installato un proiettore ad alta definizione diretto verso la Torre del Palazzo Comunale, che trasformerà il cuore della città in una galleria d’arte.

L’iniziativa è nata per celebrare gli 88 anni di Latina e in alternativa alla Biennale di arte contemporanea - Premio Sergio Ban, che si sarebbe dovuta tenere lo scorso dicembre ma che è stata annullata a causa dell’emergenza COVID.

Un contributo all’arte e alla partecipazione condivisa che non potendosi tenere dal vivo, ha approfittato dei social network per portare un po’ di colore in questo inverno decisamente grigio e incerto.

La foto è tratta dalla pagina Facebook di Solidarte.