All’Ateneo delle Arti va in scena Elisabetta Femiano in “Assolo”

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro quello di sabato 11 febbraio presso l’Ateneo delle Arti di Latina: andrà in scena Assolo scritto e interpretato da Elisabetta Femiano per la regia di Danilo Proia.

In scena un monologo liberamente tratto dalla commedia brillante L’Inserzione di Natalia Ginzburg.

Teresa è una donna appena lasciata dal marito che si ritrova in una cosa vuota, che dovrà abbandonare al più presto. Le ultime ore in questa casa portano Teresa a riflettere e pensare in un dialogo interiore ironico e pungente, ma anche appassionato e spietato. Tutti passeranno al suo setaccio dall’ex marito alla suocera, dai cognati agli amici.

L’appuntamento

È dunque per sabato 11 febbraio alle ore 21.00. Per maggiori informazioni è possibile contatta i numeri 0773 1751162 e 393.9465282 o acquistare il biglietto direttamente sul sito dell’Ateneo delle Arti.