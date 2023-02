Al MUG Massimo Palumbo presenta “L’Asterisco”

Nuovo appuntamento con gli autori pontini presso il MUG Museo Gianni di Latina: sabato 4 febbraio sarà presentato “L’asterisco – delle vicende di una città viste da dentro” di Massimo Palumbo, edito da Il Levante libreria editrice.

Il libro parla di Latina, raccontata con gli occhi di un professionista, in particolare un architetto, che vive e lavora in questa città cercando di contribuire alla costruzione di una identità cittadina. I luoghi diventano spunti per raccontare la storia di una città giovane che in questi tempi moderni in cui ogni opera costruttiva fatica a nascere e a essere portata avanti.

Massimo Palumbo è architetto, artista e promotore culturale e che vive e lavora a Latina, si legge su di lui “Interessato alle dinamiche incontro-scontro tradizione e innovazione, da attenzione alla partecipazione, alla progettazione di nuove ipotesi di sviluppo per tutelare la diversità delle comunità locali. Ama la trasversalità e il piacere delle contaminazioni: l’Arte e l’Architettura sono discipline ove la memoria gioca un ruolo fondamentale”.

All’incontro con l’autore saranno presenti Anna Eugenia Morini, docente e operatrice culturale, Alessandro Panigutti giornalista. A introdurre l’evento, patrocinato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Latina, Massimo Rosolini.

L’appuntamento

È dunque per sabato 4 febbraio alle ore 18.00 presso il Museo Giannini di Latina.