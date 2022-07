@tNicolosi: la rassegna estiva nel quartiere storico di Latina

Orario non disponibile

Quando Dal 26/07/2022 al 18/09/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

La bella piazzetta nel cuore del quartiere Nicolosi a Latina, spesso teatro di riprese cinematografiche e splendido esempio di architettura razionalista, si appresta ad accogliere @tNicolosi una rassegna di eventi estivi che si terranno dal 26 luglio fino al 18 settembre.

Teatro, musica, danza, fotografia e vari appuntamenti culturali oltre che momenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio organizzati dal Teatro Ragazzi in collaborazione con Regione Lazio, ATCL, ATER, Associazione Spazio Culturale Nicolosi e Associazione Lestra, oltre alla collaborazione del Comitato di Quartiere Nicolosi e dell'associazione Terre Pontine Autentiche.

Una manifestazione che nasce per valorizzare un quartiere, da troppo tempo abbandonato a sé stesso, entrato da poco tra i “Luoghi del Cuore” del FAI, Fondo Ambiente Italiano, e per riappropriarsi di spazi comunitari, vivendoli appieno.

Dunque per tutta l’estate si potrà assistere a un ricchissimo calendario di eventi che prenderà il via con la mostra di Paolo Petrignani, fotografo di Latina che lavora per il prestigioso National Geographic che sarà inaugurata martedì 26 luglio.

Si proseguirà giovedì 28 luglio alle ore 20.30 con “Ballo”, concerto di Ambrogio Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana. Giovedì 11 agosto alle ore 20.30 “Piccoli funerali“ di e con Maurizio Rippa, spettacolo ispirato al famoso libro di Edgar Lee Masters e a Cartoline dai Morti di Franco Arminio.

Successivo evento martedì 30 agosto alle ore 20.30 con Marlon Banda show, spettacolo di teatro ragazzi. Venerdì 2 settembre alle ore 20.30 va in scena Il Piccolo Prinicipe in arte Totò: di Antonio Grosso con Antonio Grosso e Antonello Pascale e Nando Citarella. Regia di Antonio Grosso.

Martedì 6 settembre alle ore 20.30 sarà la volta di Mbira finalista Premio UBU 2019 – miglior spettacolo di danza. Regia e coreografia Roberto Castello, musiche Marco Zanotti, Zam Moustapha Dembelè. Anche in questa occasione l’aperitivo sarà a cura di Terre Pontine Autentiche.

Gli spettacoli saranno tutti a ingresso gratuito.