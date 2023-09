@tNicolosi: terzo fine settimana di eventi

Prosegue la rassegna @tNicolosi organizzata nello storico quartiere di Latina con la terza settimana di eventi.

Nella piazzetta di Via Filippo Corridoni rimessa a nuovo, proseguono gli appuntamenti organizzati dalle associazioni attive per il quartiere e nella città di Latina: Spazio culturale Nicolosi, Teatro Ragazzi, Lestra, Città Domani, L’angolo di Chirone hanno messo a disposizione passione e competenza grazie al sostegno della Fondazione Roma, dell’Ater e del comune di Latina.

Venerdì 15 settembre si terrà una rassegna di musica rock realizzata in collaborazione con il Sottoscala 9, il cui titolo, Rock in the Casbah, oltre a riprendere un grande successo dei Clash fa riferimento al soprannome affibbiato al quartiere Nicolosi. A partire dalle ore 20.00 si esibiranno gruppi emergenti come Eklipso, Red Salad e School Shoting seguiti poi da un gruppo storico di Latina i Senza Benza che vantano addirittura un album inciso a New York niente meno che con Joey Ramone.

La rassegna proseguirà sabato 16 settembre con lo spettacolo di danza contemporanea Istantanea on Bo-We di e con Maria Carpaneto, danzatrice, coreografa e pedagoga che porta avanti il progetto PMD "Presenza, Mobilità, Danza" riassume l'espressione della sua ricerca filosofica e creativa. In questo spettacolo il pubblico diventa parte integrande del processo creativo e la danzatrice che impersona un alieno precipitato sulla terra, da qui il raffinato riferimento a David Bowie, entrerà in contatto con gli spettatori in un tributo al glam rock e agli anni ’70.

Per tutta la durata della rassegna, ovvero fino al 24 settembre, si potrà visitare inoltre la mostra di Alessandro Bavari.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 15 e sabato 16 settembre nella piazzetta in via Filippo Corridoni a Latina. Gli eventi sono a ingresso gratuito.