Ad Aprilia va in scena “Il Berretto a Sonagli”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

All’interno della rassegna in omaggio a Eduardo De Felippo, Cinque Capolavori di Eduardo, arriva presso il Teatro Finestra di Aprilia, presso l’Ex Claudia, Il Berretto a Sonagli.

In scena la Compagnia Teatrale Luna Nuova di Roberto Becchimanzi che con maestria ormai collaudata da anni di esibizioni, reciterà un grande classico del teatro del ‘900 scritto da Luigi Pirandello che Eduardo portò al successo con una magistrale interpretazione.

La commedia, ormai nota, è una chiara stoccata ai benpensanti, a chi fa di tutto per mantenere una facciata rispettabile anche quando la sua vita non lo è affatto, piuttosto che mostrarsi per quel che è e prendersi la responsabilità delle proprie azioni.

In scena Roberto Becchimanzi nel ruolo di Ciampa, Marina Casaburi è Nannina,

Roberto Calì interpreta Fifì La Bella, Linda Guarino è Beatrice Fiorini, Roberta Pagano Sarracena e Roberto Petrosino nel ruolo del Commissario Spanò.

L’appuntamento

È ad Aprilia presso il Teatro Finestra sabato 21 ottobre alle ore 21.00 e domenica 22 ottobre alle ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 3336058469.