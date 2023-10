Best Wine: due giorni di degustazioni a Norma

Indirizzo non disponibile

Torna per la sua edizione autunnale la rassegna Best Wine e stavolta si svolgerà nello splendido centro storico di Norma.

Best Wine è la manifestazione che promuove le eccellenze enogastronomiche del territorio e permette l’incontro diretto del pubblico con i produttori che possono raccontare i metodi e le filosofie produttive applicate, oltre che vere e proprie storie di famiglie che di generazione in generazione hanno contribuito a realizzare vini, olii e altri prodotti artigianali di altissimo livello.

Come sempre le degustazioni si svolgeranno nei luoghi più suggestivi della provincia pontina in modo da conoscere non solo i migliori prodotti locali ma anche il territorio, le sue bellezze naturali, storico-architettoniche e artistiche.

Il kit di degustazione comprende un calice e la relativa sacchetta, i posti sono limitati per garantire a tutti di vivere l’evento in maniera piacevole e rilassata. Le serate saranno inoltre allietate da musica e intrattenimento dal vivo.

L’appuntamento

È nel centro storico di Norma sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 18 alle 23. È possibile acquistare il kit di degustazione on line e a Norma presso l'Info Point, fino a esaurimento dei calici disponibili.