A Formia la biografia su Pino Daniele presentata dal figlio Alessandro

Un appuntamento davvero imperdibile per i fan del compianto Pino Daniele (nella foto di apertura tratta da Wikipedia) è quello che vedrà protagonista suo figlio Alessandro che presenterà a Formia, città molto amata dal cantautore partenopeo, una complessa biografia dedicata al papà.

Un incontro che permetterà di approfondire non solo la conoscenza del suo percorso artistico, ma del Pino Daniele uomo, la sua infanzia, la passione per la musica che ha accompagnato ogni momento della sua vita, i sacrifici, le difficoltà, il successo, i momenti dedicati alla famiglia, spesso vissuti proprio a Formia dove sono nati moltissimi successi degli anni ’80 e ’90.

Alessandro Daniele ha raccontato da una parte l’esperienza umana del padre e dall’altra, album per album, la sua carriera, in un mix che permetterà al pubblico di comprendere meglio l’artista e le sue indimenticabili canzoni, proprio come recita il titolo della biografia “Pino Daniele – Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce” edita da RAI Libri.

L’appuntamento

È per sabato 3 dicembre alle ore 18.30 presso la Sala Ribaud del Palazzo Comunale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. I proventi della vendita del libro saranno devoluti alla Fondazione Pino Daniele per il progetto “I suoni delle emozioni, relazionarsi ed esprimersi con la musica”, per il contrasto alla povertà educativa e al disagio scolastico.