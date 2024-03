A Ventotene Blue flow. i colori ritrovati: il festival di street art

Al via la sesta edizione di Blue Flow, festival interamente dedicato alle diverse espressioni artistiche legate al mondo dell'arte contemporanea e della street art, organizzato dall'associazione Culturale FluO Events insieme a Up Factory.

Il festival animerà l’isola di Ventotene dal 21 al 24 marzo 2024.

Da molti anni a questa parte l’isola sta vivendo un progressivo spopolamento, con una diminuzione dell’offerta socio culturale che riduce i momenti di incontro e aggregazione per la comunità che la abita nei periodi di bassa stagione turistica. Blue Flow si inserisce in questo contesto per creare un’alternativa, generare momenti di coinvolgimento e contribuire a riqualificare aree poco valorizzate del territorio.



Dopo una pausa di cinque anni ritorna la manifestazione che dal 2015 ha coinvolto più di 40 artisti del panorama nazionale e internazionale collaborando a stretto contatto con la comunità locale, dando forma alle loro idee, fantasie, desideri e necessità attraverso interventi artistici, workshop, laboratori ed eventi.



Gli artisti che quest’anno parteciperanno all’evento realizzando le loro opere per l’isola, sono: Solo, Diamond, Yest, Er Pinto, Daniele Tozzi, Federico Ruxo, A_MO, Gojo. Il tema che unirà idealmente tutti i lavori sarà strettamente collegato con Ventotene, un racconto univoco che intreccia mitologia, storia e natura. Via Muraglione, spiaggia Cala Nave, l’Istituto Comprensivo D. Alighieri, Molo Nuovo sono solo alcune delle aree che verranno coinvolte, arricchendo il patrimonio artistico che il festival contribuisce ad arricchire fin dalla sua prima edizione.



Una delle opere che sarà realizzata farà parte del progetto Life, ideato dall'organizzazione PonDerat, che ha come obiettivo quello di tutelare alcune specie di uccelli marini e gli habitat tipici delle isole del Mediterraneo.



Blue Flow nasce e si sviluppa come progetto di coesione sociale, diventando strumento di attivazione che contribuisce ad aggiungere valore culturale a un territorio già ricco di storia e bellezze naturali. Nei giorni del festival si potrà assistere da vicino alla realizzazione dei murales, conoscere gli artisti e partecipare attivamente alle diverse attività organizzative.



L'intero festival è autofinanziato dall'Associazione Culturale FluO Events e dallo spazio espositivo UpFactory con il patrocinio morale del Comune di Ventotene. Si ringrazia, inoltre, la Linvea s.r.l (NA) che ha creduto nel progetto, donando l'intera fornitura di colori a tinta e di materiali per la preparazioni delle superfici, necessari per la buona riuscita degli interventi.