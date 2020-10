Blues Monster: festival musicale a Campoleone

Sabato 31 ottobre a Campoleone dalle 12.00 alle 21.00 si terrà il festival musicale "Blues Monsters". L'evento si svolgerà all'aperto e in totale sicurezza, rispettando tutte le normative sul distanziamento anti covid-19, all'interno del Terramatta Social Club Aprilia, in provincia di Latina.



L'iniziativa nasce per far vivere al pubblico di appassionati del Blues e della musica dal vivo, un vero e proprio festival, in sicurezza, all'interno di un centro polifunzionale nato per rivalutare il territorio. Dalle 12.00 fino alle ore 21.00 si terrà la rassegna blues negli spazi all'aperto del club. Alcuni dei solisti e delle band della scena romana si esibiranno sul palco del Terramatta Social Club e daranno vita ad un festival imperdibile, in questo momento storico molto complesso per la musica dal vivo.

Le band che parteciperanno alla manifestazione saranno: SuperDogParty, Bonny Jack, Innocent Blues, Camelback Band, Claudio Serrano & The WOOPs, TiedBelly e Mortanga.



All'interno del club si potranno degustare cibi autoprodotti e i vini del territorio di Campoleone. Per coloro che vogliono partecipare all'evento è disponibile un servizio navetta gratuito dalla stazione FS su prenotazione. Il contributo richiesto per assistere alla manifestazione è di €10. L'ingresso è riservato esclusivamente ai Soci dell'Associazione Culturale Golia. La tessera 2020 è gratuita e la prenotazione per l'evento è obbligatoria. I posti sono limitati a un massimo di 70 accessi nell'area concerto.



TerraMatta è un progetto che prevede la rivalutazione della zona di Campoleone, creando un centro polifunzionale che intende portare arte, creatività, cultura e turismo in zona Campagna Romana, un’area sottosviluppata, riconvertendo e recuperando spazi inerti.

La location, il casale rurale della tenuta di Campoleone, risale al periodo della bonifica degli anni ’30. La tenuta include un parco di 4000 mq adatti all’accoglienza in spazi esterni. Punto di forza della location sono gli spazi esterni, con ampie possibilità di parcheggio, da allestire per concerti di qualsiasi natura musicale ed eventi estivi, in grado di accogliere le persone, con possibilità di campeggio. Altro punto di forza è la vicinanza dalla stazione di Campoleone (1,5km), punto di snodo, con treni ogni 30min/1h da/ Roma Termini (20min di tratta) La struttura è solita ospitare corsi, seminari, concerti, mostre e convegni.



Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile inviare un messaggio all'indirizzo email info@terramattasocialclub.it, chiamare il numero 335 485720 o consultare la pagina Facebook di Terramatta Social Club.