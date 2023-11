Borgo Divino: una serata di musica dal vivo e buon cibo a Formia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In un’unica serata e due piazze a fare festa a Formia tra buon cibo, musica e intrattenimento per grandi e piccini: arriva Borgo Divino la manifestazione organizzata dall’Associazione La Vita è Bella con il patrocinio del Comune di Formia.

Sabato 4 novembre a partire dalle 20.00 il Borgo di Castellone, in particolare Piazza Sant’Anna e Largo Capocastello saranno sede di un vero e proprio percorso enogastronomico e di tante sorprese per tutti.

In piazza Sant’Anna si potranno gustare le classiche tielle, oltre che l’ottima carne alla brace e street food, dalle 20.00 inizierà la musica dal vivo prima con il dj set Lungomare Caos del dj Sanjunowave e poi con il concerto dei Bevitori Longevi.

In piazza Capocastello dalle 19.30 ci sarà l’animazione per i bambini con truccabimbi, mascotte, zucchero filato e pop corn. Qui gli stand gastronomici proporranno dell’ottima pinsa, supplì, arrosticini, ottimi piatti di pasta e il celebre caciocavallo impiccato. Anche qui non mancherà la musica dal vivo con l’esibizione del gruppo di musica popolare “Il Canto del Sud” che arriva da Salerno.

L’appuntamento

È dunque presso il Borgo di Castellone sabato 4 novembre a partire dalle 20.00.