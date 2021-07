Borgo Hermada Beer Fest: nove serata di musica, birra e street food

Si anima l’estate di Terracina con il Borgo Hermada Beer Fest: un ottimo connubio di birra, musica dal vivo e buon cibo per passare serata divertenti e in pieno relax.

Dal 24 luglio al 1 agosto in via Cesare Battisti ogni sera di potrà ascoltare una tribute band diversa, e girando tra i vari stand e truck enogastronomici scegliere la birra preferita e dell’ottimo street food, il tutto nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Le serate saranno arricchite anche da mercatini dell’artigianato e aree gioco per i più piccini. L’ingresso è gratuito tutte le sere.

Il programma musicale della manifestazione:

SABATO 24 LUGLIO:

I FICHISSIMI Dance ‘70/’80

Omaggio alla disco music degli anni 70/80, che ne ricrea e ne esalta le atmosfere attraverso una movimentata e spettacolare performance, a colpi di raffinati cambi di scena, con costumi, parrucche e occhiali fedeli alle mode di quei decenni. E poi un ricchissimo repertorio di pezzi studiato per far fare al pubblico un salto nel passato e coinvolgerlo attivamente nello show.

DOMENICA 25 LUGLIO:

"FANTEDICA" Tributo ai Negrita

Quello dei "Fantedica" è un omaggio ad una delle più longeve ed influenti band italiane dagli anni 90 in poi. Una performance molto fedele all’originale.

LUNEDÌ 26 LUGLIO:

"CLUB MARIO" Ligabue Tribute Band

I Club Mario propongono un coinvolgente spettacolo musicale dedicato alla carriera discografica di Luciano Ligabue. Uno show potente e coinvolgente, arricchito dal carisma e dalla straordinaria somiglianza timbrica del frontman Giuseppe Paino, che fa dei Club Mario uno dei migliori omaggi italiani a Ligabue.

MARTEDÌ 27 LUGLIO:

"RINO GERARD BAND" Tributo a Rino Gaetano

La Rino Gerard Band, fondata nel 2007, è la prima nel territorio del sud pontino a riproporre il repertorio del grande cantautore crotonese. È una realtà ben affermata grazie alla capacità distinguersi per la fedeltà agli arrangiamenti originali e, soprattutto, per la somiglianza timbrica del cantante Gerardo Mastrobattista al grande Rino.

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO:

"GALLO TEAM" Tributo al Rock italiano

Una SuperBand capitanata da Claudio “Gallo” Golinelli, il vulcanico bassista di Vasco Rossi, che porta sul palco una “line up” incredibile: Fabrizio Foschini, tastierista di Stadio, Miguel Bosè e Ivan Graziani, Adriano Molinari, batterista di Zucchero, Baglioni e Finardi, Cristian “Cicci“ Bagnoli chitarra e voce della Steve Rogers Band e ovviamente Claudio Golinelli al basso ripercorrono, uniti insieme in questa fantastica formazione, i più grandi successi della carriera degli artisti con cui hanno collaborato, tra cui appunto Zucchero e il mitico Vasco Rossi.

GIOVEDÌ 29 LUGLIO:

"FLACO&FLOWERS’ FRIENDS" Musica italiana

La band capitanata da Antonello Quattrociocchi, batterista e polistrumentista, nasce nel 2012 a Ferentino. Il gruppo vanta numerose collaborazioni con altri artisti in studio e dal vivo, riarrangiando in chiave ska, reagge, rock e latin, diversi classici italiani di artisti come Neffa, Tiromancino, Celentano, Califano, Modugno, Battiato e molti altri ancora. Tuttavia la band si cimenta anche in produzioni proprie.

VENERDÌ 30 LUGLIO:

"VIVERE VASCO" Vasco Rossi Tribute Band

Una tra le più quotate tribute band di Vasco degli ultimi anni nel centro Italia.Da tanti anni ormai, ripercorrono l’intero repertorio del rocker di Zocca, da “Bollicine” in poi, trainati dai fedelissimi assoli di chitarra di Ivano Antonucci.

SABATO 31 LUGLIO:

"STEF BURNS" Rock internazionale

Stephan Birnbaum, alias Stef Burns, è uno dei chitarristi più eleganti e virtuosi al mondo, reso celebre in Italia dalla sua lunga collaborazione con Vasco Rossi a partire dagli anni ‘90, Stef Burns ha comunque collezionato una serie incredibile di colazioni con artisti di livello mondiale come Michael Bolton, Alice Cooper e Motorhead. Oggi Stef Burns, oltre a continuare a seguire il Blasco nei suoi tour, si esibisce molto spesso anche come solista su palchi di tutta Italia e non solo.

DOMENICA 1 AGOSTO:

"ACHTUNG BABIES" International U2 Tribute

La prima tribute band al mondo degli U2, famosa anche tra i fans di Bono & Co. Hanno all’attivo più di 1600 concerti in 3 decadi, gli Achtung Babies furono chiamati dagli stessi U2 a presenziare alla presentazione del POP Mart Tour italiano. Uno strepitoso tributo alla più grande band di tutti i tempi, con un repertorio che ne ripercorre l’intera carriera, dai tempi di “I will follow” fino all’inno di Euro 2020.

